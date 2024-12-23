Batista Mendy'den Trabzonspor'a kötü haber!
Trabzonspor'da dördüncü sarı kartını gören Batista Mendy, cezalı duruma düştü.
Trabzonspor'da Bodrum FK maçında dördüncü sarı kartını gören 24 yaşındaki oyuncu Batista Mendy, cezalı duruma düştü.
GELECEK MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK
Mendy, futbolcu, ligde Reeder Samsunspor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada görev alamayacak.
Etiketler: #Batista Mendy #trabzonspor #Sarı kart
Spor Haberleri
- Fransa Kupası'nda Marsilya farklı turladı!
- Atalanta'dan Serie A'da üst üste 11. galibiyet!
- Real Madrid adım adım zirveye!
- Batista Mendy'den Trabzonspor'a kötü haber!
- Fenerbahçe Beko'dan ligde 10. galibiyet
- Nuri Şahin'in Dortmund'u 3 golle galip!
- Şenol Güneş'ten Volkan Demirel'e cevap
- Volkan Demirel'den Şenol Güneş'e sert sözler
- 9 gollü dev maçta kazanan Liverpool!
- Nihat Kahveci'den 35 yıllık rekor için iddia
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin en ünlü tekstil devi kapandı
- SMA'lı bebeğin babası intihar etti!
- Muğla'da helikopter kazası: 4 kişi öldü!
- Soğuk havada TIR kuyruğu 30 kilometreyi geçti
- CHP'den Erdoğan'a sert yanıt!
- Öğrencisinin Suriye'de Bakan olduğunu öğrendi
- Evini kiraya verecekler için geri sayım
- 'Su sorununu çözmek, DSİ'nin görevi değil'
- ‘Binadan çıkamıyorum, bu çaresizliğe...'
- İstanbul Barosu hakkında soruşturma!