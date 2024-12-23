Batista Mendy'den Trabzonspor'a kötü haber!

Trabzonspor'da dördüncü sarı kartını gören Batista Mendy, cezalı duruma düştü.

Batista Mendy'den Trabzonspor'a kötü haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2024 - 00:03

Trabzonspor'da Bodrum FK maçında dördüncü sarı kartını gören 24 yaşındaki oyuncu Batista Mendy, cezalı duruma düştü.

GELECEK MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK

Mendy, futbolcu, ligde Reeder Samsunspor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada görev alamayacak.


Etiketler: #Batista Mendy #trabzonspor #Sarı kart

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