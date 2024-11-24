Batshuayi'den galibiyet açıklaması: 'İyi bir Galatasaray göremedik ama...'

Yayınlanma: 24.11.2024 - 10:10

Güncelleme: 24.11.2024 - 10:10

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Bodrum FK'yı Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekipte Roland Sallai, Lucas Torreira ve Michy Batshuayi mücadeleyi değerlendirdi.

Roland Sallai mücadeleye ilişkin, "Çok zor bir maçtı. Böyle olacağını biliyorduk. Son dakikaya kadar mücadele ettik. En önemlisi bizim için 3 puan almaktı" değerlendirmesinde bulundu.

Sallai farklı pozisyonlarda oynamasıyla ilgili gelen soruya, "Birçok pozisyonda oynadım geldiğimden beri. Benim için önemli olan takıma ne katabileceğim" yanıtını verdi.

"ZOR OLABİLECEĞİNİ BİLİYORDUK"

Milli ara dönüşü oynanan maçların zor geçtiğine dikkat çeken Torreira, "Hep karışık oluyor milli aradan sonra. Fakat biz çok iyi bir şekilde hazırlanmıştık ve zor olabileceğini biliyorduk. Zor da bir saha aynı zamanda inanılmaz bir rüzgar vardı. Sabırlı bir şekilde oynadık. 10 kişi kaldılar ve boşluk bulmamız biraz kolaylaştı. Michy'nin golüyle galibiyeti aldık. Çok mutluyuz. Her gün çalışıyorum. Her zaman Galatasaray için yapıyorum bunu. Bana yapılan iltifat önemli değil. Takım başarılı oluyorsa ben mutlu oluyorum" açıklamasında bulundu.

Torreira sözlerini şöyle tamamladı, "Hayatını kaybeden genç bir taraftarımız vardı. Ona adamak istiyoruz bu galibiyeti. Umarım o da bu galibiyeti kutluyordur çok uzak olmayan bir yerde. Ailesine de buradan selamlarımı göndermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BU MAÇ BENİM İÇİN ÇOK POZİTİFTİ"

Bodrum FK karşısında Galatasaray'ın galibiyet golünü kaydeden Michy Batshuayi, "Bu maç benim için çok pozitifti. Bugün sahada çok iyi bir Galatasaray göremedik, dış etmenler bunda etkiliydi. Dış sahada oynadık ve 3 puan önemliydi. Yiğit'e ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Her zaman arkalarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum" dedi.

Osimhen ve çift forvet sorusunu Batshuayi şöyle yanıtladı:

"Çift forvet ya da tekli de oynayabiliyorum. Victor uzun bir oyuncu ve derine de koşular yapabiliyor. Hocanın seçimi önemli oluyor. Biz de hocaya gerekli seçenekleri sunuyoruz aslında."