Spor yazarları Bodrum FK - Galatasaray maçını yorumladı: 'Galatasaray'ın esas eksiği...'
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Bodrum FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ın Bodrum FK'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
'GALATASARAY'IN ESAS EKSİĞİ KONSANTRASYONUYDU'
Ebru Kılıçoğlu: "Galatasaray, Bodrum deplasmanına giderken önemli bir eksiği var ve bu bütün oyununu etkiliyor. Hayır ne Icardi ne de Sanchez. Onlar olsalar şüphesiz iyi olur. Ama esas eksik Galatasaray’ın “Konsantrasyon”u. Öyle ki 45. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında ne pozisyon üstünlüğü yakalıyor ne de alametifarikası olan baskılı oyununu sergileyebiliyor. Batshuayi ile 54’te zor zahmet bulduğu golden sonra net pozisyonlar üretiyor üretmesine ama onları her zaman yaptığı gibi ustaca kaleye yollamak yerine beceriksizce harcamayı tercih ediyor. Öyle bir kafa dağınıklığı ki bu, 10 kişilik yorgun Bodrumspor skoru eşitleyecek pozisyonlar yakalıyor. Eksik Galatasaray üç önemli puanı alıp lider olarak yoluna devam etmeyi biliyor." (Cumhuriyet)
'RİTİM BULMAZSA ETKİLİ OLMAK MÜMKÜN DEĞİL'
Engin Kehale: "Oyun, oyuncu, pas, hücum. Bunlar ritim bulamazsa, etkili olmak mümkün değil. Bodrum karşısında G.Saray’ın ilk 45 dakikadaki en büyük eksiği buydu. Devre sonunda Bodrum hanesine gelen Ege kırmızı kartına, ikinci yarının başında Metehan-Batshuayi değişikliği eklenince G.Saray’da performans artışı görüleceği aşikardı. Öyle de oldu. Mertens’in ortasında Batshuayi’nin dokunuşu, sıkıntılı geçen maçı çözmeyi başardı." (Hürriyet)
'GALATASARAY MAÇI KAYYBETMİŞ OLSA...'
Cem Dizdar: "Bodrum bir kaç kez kaleciyle karşı karşıya kalacak pozisyonlara girdi. Döndü 66. dakikada Victor Osimhen kaptığı topla aldı başını gitti. Gol olacak derken büyük santrfor büyük bir futbolcu olduğunu gösteriricesine daha rahat pozisyondaki Hakim Ziyech’e gönderdi topu. Yine iyi bir futbolcu olan Ziyech, çoğu önemli futbolcunun zaman zaman yaptığı gibi ‘Jeneriklik bir gol kaçırış vuruşu’ yaptı! Ne var ki, 83. dakikada bu kez pas verecek kimsesi yoktu yine Osimhen’in denedi, olmadı. Kalede ikinci yarının iyilerinden Diogo Sousa vardı. 89’da bir kez daha benzerini yaptı Osimhen... ‘Ben golcüyüm ama önce futbolcuyum!’ diyordu denediği gol pasında. Bizde ‘Santrfor egoisttir.’ diye bir saçmalık vardır. Durum tersiydi! Fakat Galatasaray maçı kaybetmiş olsa Osimhen’e ‘Harcadığı!’ pozisyonlar için neler söylenirdi varın siz düşünün!" (Fanatik)
'İZLEYENLERE AZAP ÇEKTİRDİ'
Levent Tüzemen: "Galatasaray, Bodrum duvarını yedekteki altın golcüsü Batshuayi'nin golüyle aşarken, oyun olarak izleyenlere azap çektirdi. Bodrum, Galatasaray'ı iyi analiz etmiş olacak ki kalabalık savunma yaptılar. Kontrataklarla gol aradılar. Ege, oyundan atılıp Bodrum 10 kişi kalıncaya kadar Galatasaray'ın ilk yarıda akılda kalacak tek pozisyonu yoktu. Okan Buruk, doğru bir hamle ile rakibinin eksik olduğunu düşünüp Batshuayi'yi oyuna alarak çift forvete döndü. Osimhen'i markajdan kurtardı ve Galatasaray'ın daha üretken olmasını sağladı. Galatasaray, Bodrum'da sadece 1 maç ve 3 puan kazandı. Akıllarda kalan tek pozisyon ise Ziyech'in, Osimhen'in "Al da at dediği" pasta topu boş kaleye gönderememesiydi." (Sabah)
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