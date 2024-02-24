Bayer Leverkusen rekor kırdı: Seri 33 maça çıktı!

Bundesliga'nın 23. hafta açılış maçında lider Bayer Leverkusen sahasında Mainz'ı 2-1 yendi. Bu sonuçla birlikte Leverkusen, 33 maçta yenilmeyerek rekor kırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 09:26
Bayer Leverkusen rekor kırdı: Seri 33 maça çıktı!
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Bundesliga'nın 23. haftasında lider Bayer Leverkusen düşme hattında bulunan Mainz'ı konuk etti.

Ev sahibi takım 3. dakikada Granit Xhaka ile öne geçti. Mainz, 7. dakikada Köhr ile yanıt verdi. İkinci yarıda Leverkusen'li Andrich, ceza sahası dışından çektiği şut ile takımını yeniden öne geçirdi. Mainz kalecisi Zentner'in goldeki hatası sosyal medyada viral oldu. Mainz'da Ngankam kırmızı kart gördü.

Bayer Leverkusen, 33 maçta yenilmeyerek rekor kırdı. Kırmızı siyahlılar, puanını 61 yaptı ve maç fazlasıyla Bayern Münih'le arasındaki puan farkını 11 yaptı. Mainz ise 15 puanda kaldı.

 


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