Bayer Leverkusen rekor kırdı: Seri 33 maça çıktı!
Bundesliga'nın 23. hafta açılış maçında lider Bayer Leverkusen sahasında Mainz'ı 2-1 yendi. Bu sonuçla birlikte Leverkusen, 33 maçta yenilmeyerek rekor kırdı.
Bundesliga'nın 23. haftasında lider Bayer Leverkusen düşme hattında bulunan Mainz'ı konuk etti.
Ev sahibi takım 3. dakikada Granit Xhaka ile öne geçti. Mainz, 7. dakikada Köhr ile yanıt verdi. İkinci yarıda Leverkusen'li Andrich, ceza sahası dışından çektiği şut ile takımını yeniden öne geçirdi. Mainz kalecisi Zentner'in goldeki hatası sosyal medyada viral oldu. Mainz'da Ngankam kırmızı kart gördü.
Bayer Leverkusen, 33 maçta yenilmeyerek rekor kırdı. Kırmızı siyahlılar, puanını 61 yaptı ve maç fazlasıyla Bayern Münih'le arasındaki puan farkını 11 yaptı. Mainz ise 15 puanda kaldı.
Fiziksel görüntüsüyle Loris Karius’a benzeyen Mainz kalecisi Zentner yediği hatalı golle de akıllara Karius'u getirdi.— Tivibu Spor (@tivibuspor) February 23, 2024
Loris Karius benzer golü 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool kalesini Real Madrid'e karşı savunurken Bale'den yemişti. pic.twitter.com/z2rIdsJy9R
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