Bayer Leverkusen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayer Leverkusen, Almanya Bundesliga'nın 34. hafta karşılaşmasında sahasında Augsburg ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 10:55
Bayer Leverkusen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, sahasında Jess Thorup'un ekibi Augsburg ile karşı karşıya gelecek.

BAYER LEVERKUSEN - AUGSBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

BayArena'da oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN - AUGSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Matthias Jöllenbeck'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Bayer Leverkusen, ligde oynadığı son maçta Bochum deplasmanından 5-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Augsburg ise sahasında karşılaştığı Stuttgart'a 1-0 mağlup olmuştu. 


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