Bayer Leverkusen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayer Leverkusen, Almanya Bundesliga'nın 34. hafta karşılaşmasında sahasında Augsburg ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, sahasında Jess Thorup'un ekibi Augsburg ile karşı karşıya gelecek.
BAYER LEVERKUSEN - AUGSBURG MAÇI SAAT KAÇTA?
BayArena'da oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
BAYER LEVERKUSEN - AUGSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Matthias Jöllenbeck'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Bayer Leverkusen, ligde oynadığı son maçta Bochum deplasmanından 5-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Augsburg ise sahasında karşılaştığı Stuttgart'a 1-0 mağlup olmuştu.
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