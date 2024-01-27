Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayer Leverkusen, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 19. haftasında sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2024 - 12:13
Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 19. hafta heyecanı yaşanıyor.

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, sahasında Gerardo Seoane'nin ekibi Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya gelecek.

BAYER LEVERKUSEN - BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH MAÇI SAAT KAÇTA?

BayArena'da oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN - BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Bayer Leverkusen, ligde oynadığı son maçta Leipzig deplasmanından 3-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı. 

Borussia Mönchengladbach ise sahasında Augsburg'a 2-1 mağlup olmuştu. 


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