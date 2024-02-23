Bayer Leverkusen - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayer Leverkusen, Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında sahasında Mainz ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 23. hafta heyecanı yaşanıyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, sahasında Bo Henriksen'in ekibi Mainz ile karşı karşıya gelecek.
BAYER LEVERKUSEN - MAİNZ MAÇI SAAT KAÇTA?
BayArena'da oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
BAYER LEVERKUSEN - MAİNZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Timo Gerach'ın yöneteceği karşılaşma TİVİBU SPOR 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Bayer Leverkusen, ligde oynadığı son maçta Heidenheim deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Mainz ise sahasında karşılaştığı Augsburg'u 1-0 mağlup etmişti.
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