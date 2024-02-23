Bayer Leverkusen - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayer Leverkusen, Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında sahasında Mainz ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 11:49
Bayer Leverkusen - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 23. hafta heyecanı yaşanıyor.

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, sahasında Bo Henriksen'in ekibi Mainz ile karşı karşıya gelecek.

BAYER LEVERKUSEN - MAİNZ MAÇI SAAT KAÇTA?

BayArena'da oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN - MAİNZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Timo Gerach'ın yöneteceği karşılaşma TİVİBU SPOR 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Bayer Leverkusen, ligde oynadığı son maçta Heidenheim deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı. 

Mainz ise sahasında karşılaştığı Augsburg'u 1-0 mağlup etmişti. 


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