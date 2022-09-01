Eski Fenerbahçeli futbolcu Daniel Güiza, Union Deportiva Algaida'ya transfer oldu!
Eski Fenerbahçeli İspanyol futbolcu Daniel Güiza, 42 yaşında İspanya 6. Futbol Ligi ekibi Union Deportiva Algaida'ya transfer oldu.
Eski Fenerbahçe ve İspanya Milli Takımı forveti Daniel Güiza, yaptığı yeni transferle yıllara meydan okuduğunu bir kez daha kanıtladı.
Güiza İspanya 6. Ligi'nde mücadele eden Union Deportiva Algaida'ya transfer oldu. Yeni takımının 99 numaralı formasıyla poz veren Daniel Güiza, bu transferiyle futbol dünyasını bir kez daha şaşırtmayı başardı.
42 yaşındaki İspanyol golcü, Xerez altyapısında yetiştikten sonra sırasıyla Barcelona B, Murcia, Getafe, Mallorca, Fenerbahçe, Johor, Cerro Porteno, Cadiz, Sanluqueno'da forma giydi.
2008'den 2011'e kadar Fenerbahçe forması giyen Güiza, sarı-lacivertli formayla çıktığı 98 maçta 35 gol 21 asist üretti.
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