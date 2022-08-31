Fenerbahçe'de Burak Kapacak'a Fransız kancası!
Fransız basını, Bordeaux'nun Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin futbolcusu Burak Kapacak'ı transfer etmek için teklif yaptığını yazdı.
Fenerbahçe'ye geçen sezon gelen ancak süre alamayan Burak Kapacak için sarı-lacivertlilere Fransa'dan bir teklif geldi.
OPSİYONLU KİRALIK TEKLİFİ
Fransız basınında yer alan haberde; Bordeaux'nun, 22 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye teklif yaptığı belirtildi. Bordeaux'nun teklifinin satın alma opsiyonlu kiralık olduğu aktarıldı.
TRANSFERİ İPTAL OLMUŞTU
Fransız ekibi, Bursaspor döneminde de genç futbolcuyu kadrosuna katmak istemiş ancak transfer son anda iptal olmuştu. Burak Kapacak, ardından Fenerbahçe'ye imza atmıştı.
SADECE 7 MAÇTA OYNADI
Burak Kapacak, geçen sezondan bu yana Fenerbahçe'de sadece 7 maçta süre aldı.
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