Fenerbahçe'de Burak Kapacak'a Fransız kancası!

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:34

Fenerbahçe'ye geçen sezon gelen ancak süre alamayan Burak Kapacak için sarı-lacivertlilere Fransa'dan bir teklif geldi.

OPSİYONLU KİRALIK TEKLİFİ

Fransız basınında yer alan haberde; Bordeaux'nun, 22 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye teklif yaptığı belirtildi. Bordeaux'nun teklifinin satın alma opsiyonlu kiralık olduğu aktarıldı.

TRANSFERİ İPTAL OLMUŞTU

Fransız ekibi, Bursaspor döneminde de genç futbolcuyu kadrosuna katmak istemiş ancak transfer son anda iptal olmuştu. Burak Kapacak, ardından Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

SADECE 7 MAÇTA OYNADI

Burak Kapacak, geçen sezondan bu yana Fenerbahçe'de sadece 7 maçta süre aldı.