Bayern adım adım şampiyonluğa! Bayern Münih 6 - 0 Schalke (Maç sonucu)
Almanya Bundesliga 32. hafta maçında Bayern Münih, sahasında Schalke 04'ü 6-0 mağlup etti.
Almanya Bundesliga 32. hafta maçında Bayern Münih, sahasında Schalke 04 ile karşılaştı.
Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 6-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Müller, 29. dakikada penaltıdan Kimmich, 50 ve 65. dakikadalarda Gnabry, 80. dakikada Tel ve 90. dakikada Mazraoui kaydetti.
Thomas Tuchel'in öğrencileri ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Schalke ise 2 maç sonra kaybetti.
Bochum'un Augsburg'u mağlup etmesiyle birlikte Schalke 04 küme düşme play-off hattına geriledi.
Bayern aldığı bu sonuçla puanını 68'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Schalke ise 30 puanla 16. sırada kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Leipzig'i ağırlayacak. Schalke ise Frankfurt'u konuk edecek.
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