Bayern, Gladbach'ı tek golle geçti

Bundesliga'nın 16. haftasında Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 yendi.

Bayern, Gladbach'ı tek golle geçti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2025 - 09:32

Bundesliga'nın 16. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Borussia-Park'ta oynanan mücadeleyi Bayern Münih, 1-0'lık skorla kazandı.

Maçtaki tek golü, 68. dakikada penaltıdan Harry Kane kaydetti.

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Bu sonuçla birlikte 39 puanla liderlik koltuğunda bulunan Bayern, Bayer Leverkusen ile puan farkını 4'e yükseltti.

Borussia Mönchengladbach ise 24 puanla 10. sırada bulunuyor.


Etiketler: #Bayern Münih #borussia mönchengladbach #Bundesliga

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