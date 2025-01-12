Bayern, Gladbach'ı tek golle geçti
Bundesliga'nın 16. haftasında Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 yendi.
Bundesliga'nın 16. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Borussia-Park'ta oynanan mücadeleyi Bayern Münih, 1-0'lık skorla kazandı.
Maçtaki tek golü, 68. dakikada penaltıdan Harry Kane kaydetti.
MAÇIN ARDINDAN ZİRVE YARIŞI
Bu sonuçla birlikte 39 puanla liderlik koltuğunda bulunan Bayern, Bayer Leverkusen ile puan farkını 4'e yükseltti.
Borussia Mönchengladbach ise 24 puanla 10. sırada bulunuyor.
Etiketler: #Bayern Münih #borussia mönchengladbach #Bundesliga
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