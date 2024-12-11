Bayern Münih'ten deplasmanda 5 gollü galibiyet!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Bayern Münih, deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 5-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşılaştı.
Arena AufSchalke'de oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 5-1 kazandı.
Mücadelede Shakhtar Donetsk'in golünü 5. dakikada Kevin kaydetti. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Konrad Laimer, 45. dakikada Thomas Müller ve penaltıdan 70. dakikada ile 90+3. dakikada Michael Olise ve 87. dakikada Jamal Musiala kaydetti.
KARŞILAŞMAYI HALİL UMUT MELER YÖNETTİ
Öte yandan karşılaşmayı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yaptı.
Bu sonuçla birlikte lig aşamasında 4. galibiyetini alan Bayern Münih, puanını 12'ye yükseltti. 6. mağlubiyetini alan Shakhtar Donetsk ise 4 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Bayern Münih, Feyenoord'a konuk olacak. Shakhtar Donetsk ise Brest'i ağırlayacak.
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