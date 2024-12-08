Bayern Münih'te Beckenbauer anısına 5 numara emekli edildi!
Bayern Münih, Franz Beckenbauer'in anısına 5 numaralı formanın emekli edildiğini açıkladı.
Bayern Münih, kulüp ve Alman futbolunun efsanesi Onursal Başkanı Franz Beckenbauer anısına özel bir karar aldı.
Kulüp, Beckenbauer'un futbolculuğu döneminde giydiği 5 numaralı formanın emekli edildiğini açıkladı. Bayern Münih'te bundan sonra hiçbir futbolcu 5 numaralı formayı giyemeyecek.
Futbolculuğu döneminde Bayern Münih formasıyla 584 maçta sahaya çıkan Beckenbauer, 75 gol attı 75 asist yaptı.
Futbolculuk kariyeri sonrası Bayern Münih'te Onursal Başkanlık görevini yürüten Alman efsane, 7 Ocak 2024'te 78 yaşında hayatını kaybetmişti.
Etiketler: #Bayern Münih #Franz Beckenbauer #5 numara
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