Bayern Münih'te Beckenbauer anısına 5 numara emekli edildi!

Bayern Münih, Franz Beckenbauer'in anısına 5 numaralı formanın emekli edildiğini açıkladı.

Bayern Münih'te Beckenbauer anısına 5 numara emekli edildi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2024 - 14:07

Bayern Münih, kulüp ve Alman futbolunun efsanesi Onursal Başkanı Franz Beckenbauer anısına özel bir karar aldı.

Kulüp, Beckenbauer'un futbolculuğu döneminde giydiği 5 numaralı formanın emekli edildiğini açıkladı. Bayern Münih'te bundan sonra hiçbir futbolcu 5 numaralı formayı giyemeyecek.

Futbolculuğu döneminde Bayern Münih formasıyla 584 maçta sahaya çıkan Beckenbauer, 75 gol attı 75 asist yaptı.

Futbolculuk kariyeri sonrası Bayern Münih'te Onursal Başkanlık görevini yürüten Alman efsane, 7 Ocak 2024'te 78 yaşında hayatını kaybetmişti.


Etiketler: #Bayern Münih #Franz Beckenbauer #5 numara

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