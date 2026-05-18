Bayern'in şampiyonluk kutlamasında 1860 Münih taraftarından 'Truva operasyonu'

Almanya Bundesliga'da 35. şampiyonluğuna ulaşan Bayern Münih, kutlamalar için Marienplatz Meydanı'nda taraftarlarıyla buluştu. Şampiyonluk kutlamaları sırasında yaşanan bir olay ise güne damgasını vurdu.

Bayern Münih'in dev boyuttaki logosunun bulunduğu pankart meydanda toplanan taraftarların başlarının üstünde açıldı. Taraftarlar pankartı elden ele dolaştırırken, şehrin diğer takımı 1860 Münih'in kötü bir şakasına maruz kaldıkları ortaya çıktı.

Bayern taraftarlarının başlarının üstünden taşıdığı logoda "FC Bayern Münih" yerine "FC Çiftçi O... Ç..." anlamına gelen "FC Bauern H...” yazısı yer alıyordu.

Devasa pankartın üzerinde küçük bir "1860" yazısı da yer alırken, bu imza bu kötü şakanın kutlamalara sızan 1860 Münih taraftarları tarafından yapıldığını ortaya çıkardı.

Pankart yukarıdan açık şekilde görülürken Bild'in haberine göre; durumu fark eden kaleci Manuel Neuer, stadyum anonsçusu Stephan Lehmann'ı uyardı. Lehmann bu uyarı üzerine "Branda örtüyü kısa bir süreliğine geri çekebilir misiniz, çünkü altında hiçbir şey görünmüyor. Lütfen bir anlığına toplayın." şeklinde bir anons yaptı. Pankart daha sonra toplansa da 1860 Münihlilerin şakası kayıtlara geçmiş oldu.