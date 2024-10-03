Bayern Münih deplasmanda Aston Villa'ya boyun eğdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa, konuk ettiği Bayern Münih'i 1-0 mağlup etti.

Bayern Münih deplasmanda Aston Villa'ya boyun eğdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2024 - 00:19

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa, Bayern Münih'i konuk etti.

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golü, 79. dakikada Jhon Duran kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte ilk maçta Young Boys'u 3-0 yenen Aston Villa, 6 puana yükseldi. İlk maçında Dinamo Zagreb!i 9-2 yenen Bayern Münih ise 3 puanda kaldı. 

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bayern Münih, Barcelona'ya konuk olacak. Aston Villa ise aynı haftada Bologna'yı ağırlayacak.


Etiketler: #Aston Villa #Bayern Münih #uefa şampiyonlar ligi

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