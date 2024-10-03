Bayern Münih deplasmanda Aston Villa'ya boyun eğdi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa, konuk ettiği Bayern Münih'i 1-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa, Bayern Münih'i konuk etti.
Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golü, 79. dakikada Jhon Duran kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ilk maçta Young Boys'u 3-0 yenen Aston Villa, 6 puana yükseldi. İlk maçında Dinamo Zagreb!i 9-2 yenen Bayern Münih ise 3 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bayern Münih, Barcelona'ya konuk olacak. Aston Villa ise aynı haftada Bologna'yı ağırlayacak.
Etiketler: #Aston Villa #Bayern Münih #uefa şampiyonlar ligi
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