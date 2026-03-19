Bayern Münih, Atalanta engelini rahat geçti!

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayern Münih, 6-1'in rövanşında Atalanta'yı bu kez Almanya'da ağırladı. Bayern Münih rövanşı da 4-0 kazanarak İtalyan temsilcisini toplamda 10 gol atarak eledi!

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 25 (penaltı) ve 54. dakikada Harry Kane, 56. dakikada Lennart Karl ve 70. dakikada Luis Diaz kaydetti.

HARRY KANE TARİHE GEÇTİ

32 yaşındaki Harry Kane, Şampiyonlar Ligi'nde 50 gole ulaşan ilk İngiliz oyuncu olarak kayıtlara geçti.

DENİZ EMRE OYUNA GİRDİ

Bayern Münih'te 18 yaşındaki Türk sol bek Deniz Emre Ofli, 56. dakikada Aleksandar Pavlovic'in yerine oyuna dahil oldu.

Öte yandan Bayern Münih'te bir gol atan 18 yaşındaki Lennart Karl, bir de asist yaparak performansıyla öne çıktı.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile karşılaşacak.