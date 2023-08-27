Bayern Münih - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Münih, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) ikinci haftasında, kendi sahasında Augsburg'u konuk edecek Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.
Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Enrico Maassen'in takımı Augsburg'u konuk edecek.
BAYERN MÜNİH - AUGSBURG MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 18:30'da başlayacak.
BAYERN MÜNİH - AUGSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği mücadele Tivibu Spor 2 ve beIN Sports 4 kanallarından naklen yayımlanacak.
Bayern Münih, ligin ilk haftasında Werder Bremen deplasmanından 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Augsburg ise kendi sahasında konuk ettiği Borussia Mönchengladbach ile 4-4 berabere kalmıştı.
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