Bayern Münih - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 27.08.2023 - 11:50

Güncelleme: 27.08.2023 - 11:50

Almanya Bundesliga'da ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Enrico Maassen'in takımı Augsburg'u konuk edecek.

BAYERN MÜNİH - AUGSBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 18:30'da başlayacak.

BAYERN MÜNİH - AUGSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?



Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği mücadele Tivibu Spor 2 ve beIN Sports 4 kanallarından naklen yayımlanacak.

Bayern Münih, ligin ilk haftasında Werder Bremen deplasmanından 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Augsburg ise kendi sahasında konuk ettiği Borussia Mönchengladbach ile 4-4 berabere kalmıştı.