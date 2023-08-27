Bayern Münih - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) ikinci haftasında, kendi sahasında Augsburg'u konuk edecek Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 11:50
Bayern Münih - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Enrico Maassen'in takımı Augsburg'u konuk edecek.

BAYERN MÜNİH - AUGSBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 18:30'da başlayacak.

BAYERN MÜNİH - AUGSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği mücadele Tivibu Spor 2 ve beIN Sports 4 kanallarından naklen yayımlanacak.

Bayern Münih, ligin ilk haftasında Werder Bremen deplasmanından 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Augsburg ise kendi sahasında konuk ettiği Borussia Mönchengladbach ile 4-4 berabere kalmıştı.


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