Bayern Münih'in yeni transferi Harry Kane: 'Pişman olmak istemedim'
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'e transfer olan İngiliz futbolcu Harry Kane, basın toplantısında konuştu. Kane, transfere ilişkin, "Kariyerimin sonunda, farklı ligleri ve kültürleri tecrübe etmediğim için pişman olmak istemedim" ifadelerini kullandı.
Alman Bundesliga takımı Bayern Münih'in yeni transferi İngiliz forvet Harry Kane, yeni kulübüyle çıktığı ilk basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Transfer sürecinin yorucu olduğunu söyleyen Kane, "Bu benim ilk büyük transferim. Yorucu bir süreç oldu ama artık buradayım. Şehre, kültüre ve kalan her şeye ayak uydurmak istiyorum" dedi.
"PİŞMAN OLMAK İSTEMEDİM"
Taraftarların ilgisine değinen Kane, "Münih'e inen uçağımı 65 bin taraftar internet üzerinden takip etmiş. Böyle bir şeyin mümkün olduğunu bile bilmiyordum" dedi.
Son olarak, kariyer hedeflerinden bahseden Kane, "Kariyerimin sonunda, farklı ligleri ve kültürleri tecrübe etmediğim için pişman olmak istemedim. Thomas Tuchel, anlaşmada büyük rol oynadı. Ben ve ailem için en iyi kararı verdik. Premier Lig'de kalıp Alan Shearer'ın rekorunu kırmak tabii ki güzel olurdu ama kariyerimde bundan daha iyi başarılar var zaten" sözlerini sarf etti.
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