Yılın transferi açıklandı: Harry Kane resmen Bayern Münih'te

Yayınlanma: 12.08.2023 - 11:10

Güncelleme: 12.08.2023 - 11:29

Bundesliga ekibi Bayern Münih, İngiliz yıldız Harry Kane'i kadrosuna kattı.

Alman ekibi, 30 yaşındaki yıldız golcü için kulübü Tottenham ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

120 MİLYON EURO

Alman basınında yer alan haberlere göre Bayern Münih bu transfer için bonuslarla birlikte 120 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Harry Kane yeni kulübünde yıllık 25 milyon euro kazanacak.

''ÇOK MUTLUYUM''

Harry Kane transferi sonrası yaptığı açıklamada "Artık FC Bayern'in bir parçası olduğum için çok mutluyum. FC Bayern dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve kariyerimde hep en üst seviyede ilerlemek ve kendimi kanıtlamak istediğimi söylemişimdir. FC Bayern, kazanma kültürüyle karakterize edilir. Burada olmak bana çok iyi hissettiriyor" ifadelerini kullandı.