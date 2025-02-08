Bayern Münih, Werder Bremen'e karşı hata yapmadı

Bundesliga'nın 21. haftasında Bayern Münih evinde Werder Bremen'i 3-0 mağlup etti.

Bayern Münih, Werder Bremen'e karşı hata yapmadı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.02.2025 - 09:30

Bundesliga'nın 21. haftasında Vincent Kompany'nin ekibi Bayern Münih evinde Patrick Kohlmann'ın yönetimindeki Werder Bremen'i 3-0 mağlup etti.

Allianz Arena'da oynanan maçta Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 56. dakikada penaltıdan Harry Kane, 82. dakikada Leroy Sane ve 90+7. dakikada yine penaltıdan Harry Kane kaydetti.

Bayern Münih'te karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kim Min-Jae 90 dakika sahada kalırken, Sacha Boey 73 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 7 maça yükselten Bayern Münih 54 puanla liderliğini sürdürürken, Werder Bremen 30 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih deplasmanda Bayer Leverkusen'e konuk olurken, Werder Bremen evinde Hoffenheim'ı ağırlayacak.


Etiketler: #Bayern Münih #werder bremen #Bundesliga

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