Bayern Münih, Werder Bremen'e karşı hata yapmadı
Bundesliga'nın 21. haftasında Bayern Münih evinde Werder Bremen'i 3-0 mağlup etti.
Bundesliga'nın 21. haftasında Vincent Kompany'nin ekibi Bayern Münih evinde Patrick Kohlmann'ın yönetimindeki Werder Bremen'i 3-0 mağlup etti.
Allianz Arena'da oynanan maçta Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 56. dakikada penaltıdan Harry Kane, 82. dakikada Leroy Sane ve 90+7. dakikada yine penaltıdan Harry Kane kaydetti.
Bayern Münih'te karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kim Min-Jae 90 dakika sahada kalırken, Sacha Boey 73 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 7 maça yükselten Bayern Münih 54 puanla liderliğini sürdürürken, Werder Bremen 30 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih deplasmanda Bayer Leverkusen'e konuk olurken, Werder Bremen evinde Hoffenheim'ı ağırlayacak.
Etiketler: #Bayern Münih #werder bremen #Bundesliga
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