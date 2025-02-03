Bayern Münih, Neuer ile imzaladı!

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, kaleci Manuel Neuer ile sözleşme yeniledi.

Bayern Münih, Neuer ile imzaladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 22:21

Ara transfer döneminde çalışmalar devam ediyor. 

Bayern Münih, 38 yaşındaki Manuel Neuer ile olan sözleşmesinin 2026 yazına kadar uzattı. 

Neuer, kontratının sonuna kadar Bayern Münih'te kaldığı takdirde 15 yıldır kulüpte kalmış olacak.


Etiketler: #Manuel Neuer #Bayern Münih #Sözleşme

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