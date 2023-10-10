Bayern Münih efsanesinden Julian Nagelsmann ve Oliver Kahn itirafı!

Yayınlanma: 10.10.2023 - 07:28

Güncelleme: 10.10.2023 - 07:28

Bayern Münih'in Onursal Başkanı Uli Hoeness, Julian Nagelsmann ve Oliver Kahn'la ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Alman basınına konuşan ve mevcut Bayern yönetiminde de söz sahibi olan Hoeness, Julian Nagelsmann'ın görevinden ayrılışının hata olduğunu belirterek, "Bu benim değil kulübün kararıydı ama çok akıllıca bir fikir olduğunu söyleyemem" diye konuştu.

Uli Hoeness

"BÜYÜK BİR HATAYDI"

Hoeness kulübün efsane oyuncularından Oliver Kahn'ın CEO olarak görev yapmasının ise tam bir fiyasko olduğunu belirterek, "Ona bu görevi vermek çok büyük bir hataydı" sözlerini kullandı.

Bayern Münih'de geçen sezon bitmeden yolların ayrıldığı Julian Nagelsmann'ın görevine son veren isimlerin Kahn'ın yanı sıra yöneticilerden Hasan Salihamidzic'in de olduğu biliniyordu.