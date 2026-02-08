Bayern Münih evinde çok rahat!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.02.2026 22:15:00
Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 21. haftasında kendi sahasında ağırladığı Hoffenheim'ı 5-1 mağlup etti.

Allianz Arena'da oynanan maçta galibiyeti getiren golleri Luis Diaz (3) ve Harry Kane (2) kaydetti. Hoffenheim'ın tek golünü Andrej Kramaric attı. Hoffenheim'de Kevin Akpoguma 17. dakikada kırmızı kart gördü.

OZAN KABAK FORMA GİYDİ

Hoffenheim'de milli futbolcu Ozan Kabak maçın tamamında sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih ligde 54 puana ulaşırken Hoffenheim 42 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Bayern, Werder Bremen'e konuk olacak. Hoffenheim ise Freiburg'u ağırlayacak.

İlgili Konular: #Bundesliga #Bayern Münih #Hoffenheim

