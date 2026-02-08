Manisa FK 10 kişi kalan Boluspor'a acımadı!

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Manisa FK ile Boluspor karşı karşıya geldi. Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manisa FK 4-1'lik skorla kazandı.
Manisa, 9. dakikada Ayberk Karapo'nun golüyle öne geçti. Lois Diony, 36. dakikada penaltıdan farkı 2'ye çıkarma fırsatını geri çevirdi. Boluspor, 39. dakikada Rasheed Akanbi ile skora eşitliği getirdi.
BOLUSPOR 10 KİŞİ KALDI
Ev sahibi ekip, 53. dakikada Lois Diony ile yeniden öne geçti. Boluspor'da Mario Balburdia, 63. dakikada doğrudan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Manisa, 81. dakikada Mamadou Cissokho ve 88. dakikada Lois Diony ile farka koştu.
Bu sonucun ardından Manisa FK, ligdeki namağlup serisini 9 maça çıkardı ve 34 puana yükseldi.
Son 4 maçta 3. kez mağlup olan Boluspor ise 35 puanda kaldı.
Manisa, gelecek hafta Esenler Erokspor'a konuk olacak. Boluspor ise evinde Hatayspor'u ağırlayacak.