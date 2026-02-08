Cumhuriyet Gazetesi Logo
Liverpool üstünlüğünü koruyamadı... İngiltere'deki dev maçta kazanan Manchester City!

8.02.2026 21:39:00
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Liverpool'u 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de 25. hafta maçında Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. Deplasmanda geriye düşen Manchester City maçı 2-1 kazandı.

Maçın 74. dakikasında Dominik Szoboszlai muhteşem bir frikik golünün altına imza attı.

MANCHESTER CITY'DEN GERİ DÖNÜŞ

Konuk ekip Manchester City 84. dakikada Bernardo Silva ile durumu 1-1 yaptı. Maçın 90+3. dakikasında Erling Haaland penaltıyı gole çevirdi ve Manchester City maçı kazandı.

Karşılaşmanın 90+10. dakikasında Dominik Szoboszlai kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetin ardından Manchester City puanını 50'ye yükseltti. Liverpool 39 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Sunderland'e konuk olacak. Manchester City, Fulham'ı ağırlayacak.

İlgili Konular: #premier lig #liverpool #Manchester City

