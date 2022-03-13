Bayern Münih, Hoffenheim deplasmanından 1 puanla döndü
Almanya Bundesliga'da 26. hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele karşılıklı gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Bayern Münih'in golünü Robert Lewandowski kaydetti. Hoffenheim'ın golü Christoph Baumgartner'den geldi.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı.
Bayern Münih, Bundesliga'nın 26. haftasında PreZero Arena'da Hoffenheim'e konuk oldu.
Hoffenheim, 32. dakikada Christoph Baumgartner'in golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 45+3. dakikada Robert Lewandowski'nin topu filelere göndermesiyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.
İkinci yarıda iki takım da buldukları gol pozisyonlarından yararlanamayınca, karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
Bayern Münih, 60 puanla liderliğini sürdürdü. Hoffenheim ise 44 puan ve maç fazlasıyla 5. sırada yer aldı.
Bundesliga'da oynanan diğer karşılaşmalarda Freiburg, sahasında Wolfsburg'u 3-2 yenerken, Union Berlin ile Stuttgart 1-1 berabere kaldı.
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