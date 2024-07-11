Bayern Münih, Joao Palhinha'yı resmen açıkladı!

Yayınlanma: 11.07.2024 - 11:37

Güncelleme: 11.07.2024 - 11:37

Almanya'nın Bayern Münih takımı, İngiltere Premier Lig temsilcisi Fulham'da forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Joao Palhinha'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Bayern, 29 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

"BİZİM BÖYLE OYUNCULARA İHTİYACIMIZ VAR"

Alman kulübünün sportif direktörü Max Eberl, Palhinha'nın imza töreninde yaptığı açıklamada "Joao Palhinha'yı geçen yaz da istemiştik. Temasın hiçbir zaman kopmaması önemliydi. Joao gerçekten Bayern'e gelmeyi istiyordu ve bizim böyle oyunculara ihtiyacımız var. Geleceğimiz için önemli bir yapı taşı. Özellikle Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir sahnede gücünü bir kez daha gösterdi ve birçok tecrübesini de beraberinde getirdi. Daha önce bir Avrupa Şampiyonası ve bir Dünya Kupası'nda oynadı ve Portekiz ve İngiltere liglerinde yaklaşık 300 maçta oynadı. Bize orta sahada daha fazla istikrar sağlayacak." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'NIN EN İYİ KULÜPLERİNDEN BİRİNDEYİM"

Palhinha ise "Bu hayatımın en mutlu günlerinden biri. Şu anda Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birindeyim ve bu benim için gerçek olan bir hayal. Çok gurur duyuyorum. Allianz Arena'daki atmosferi ve taraftarları sabırsızlıkla bekliyorum. Bayern ile başarıyı kutlamak ve şampiyonluklar kazanmak istiyorum, bunun için her şeyimi vereceğim." diye konuştu.