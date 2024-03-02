Bayern Münih, Kızılyıldız engelini geçti!

THY Euroleague 27. hafta maçında Bayern Münih, Kızılyıldız'ı 74-66 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 09:58
Bayern Münih, Kızılyıldız engelini geçti!
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THY Euroleague 27. hafta maçında Bayern Münih ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi. 

Almanya'da oynanan maçı Bayern Münih 74-66 kazandı. 

Bayern'de Devin Booker 22 sayı, 6 ribaund ile galibiyette önemli pay oynadı.


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