Bayern Münih, Kızılyıldız engelini geçti!
THY Euroleague 27. hafta maçında Bayern Münih, Kızılyıldız'ı 74-66 mağlup etti.
THY Euroleague 27. hafta maçında Bayern Münih ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi.
Almanya'da oynanan maçı Bayern Münih 74-66 kazandı.
Bayern'de Devin Booker 22 sayı, 6 ribaund ile galibiyette önemli pay oynadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AKP'nin kalesinde' şaşırtan sonuç
- 24 saatte fikri değişti!
- '14 Mayıs'ı alt üst eden tablo'
- Çok sayıda yaralı var!
- 'Bilmeyenler için hatırlatmak isterim...'
- 'Tereddütsüz olumlu karşılarım'
- 2 yıl önce ekildi, ilk hasadı başladı!
- Erdoğan'dan 'şarap' onayı
- 2010 yılında Bitcoin'e 100 TL yatırsaydınız!
- 'Zombi' ekosistemi keşfedildi