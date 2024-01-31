EuroLeague'deki temsilcilerimizin çeyrek finaldeki rakipleri belli oldu!
FIBA Kadınlar EuroLeague'deki temsilcilerimiz Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin'in çeyrek finaldeki rakipleri belli oldu!
Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
FIBA'dan yapılan açıklamaya göre normal sezonun tamamlandığı organizasyonun çeyrek finalinde, Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Alagöz Holding ile İspanya ekibi Perfumerias Avenida, ÇBK Mersin ile aynı ülkeden Casademont Zaragoza eşleşti.
İlk maçlarını iç sahada oynayacak Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin, tur atlamaları halinde Dörtlü Final'de birbirlerine rakip olacak.
Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
Fenerbahçe Alagöz Holding - Perfumerias Avenida (İspanya)
ÇBK Mersin - Casademont Zaragoza (İspanya)
ZVVZ USK Prag (Çekya) - Beretta Famila Schio (İtalya)
DVTK HUN-Therm (Macaristan) - Villeneuve d'Ascq (Fransa)
MAÇ TARİHLERİ
İki galibiyet alan takımların Dörtlü Final'e yükseleceği çeyrek final maçları, 21 ve 28 Şubat'ta oynanacak.
Gerekmesi halinde üçüncü maçlar, 6 Mart'ta yapılacak.
Ev sahibi ülkenin sonradan açıklanacağı Dörtlü Final ise 12-14 Nisan'da düzenlenecek.
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