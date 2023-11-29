Bayern Münih - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında sahasında Kopenhag ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2023 - 10:18
Bayern Münih - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, sahasında Jacob Neestrup'un ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.

BAYERN MÜNİH - KOPENHAG MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

BAYERN MÜNİH - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Stephanie Frappart'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.

Bayern Münih, turnuvadaki son maçında sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmişti.

Kopenhag ise sahasında karşılaştığı Manchester United'ı 4-3 mağlup etmişti.


Bayern Münih Kopenhag Şampiyonlar Ligi

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