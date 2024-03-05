Bayern Münih - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Lazio ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor.
Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, sahasında Maurizio Sarri'nin ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.
BAYERN MÜNİH - LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
BAYERN MÜNİH - LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?
Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Lazio, sahasında Bayern Münih'i 1-0 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çanakkale’de korkutan deprem
- MetroPOLL'den AKP'yi üzecek anket
- Cemil Tugay, CHP'nin İzmir anketini açıkladı
- Memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu
- Gündem olan o sahneye ilişkin ilk kez konuştu
- 'Çanakkale 6.8 ile 7.4 arasında bir depreme gebedir'
- Mehmet Şimşek'e konut kredisi yanıtı
- Murat Kurum'dan bir gaf daha
- Çetin Doğan'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi
- AİHM’e taşındı!