Bayern Münih - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Lazio ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 10:31
Bayern Münih - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, sahasında Maurizio Sarri'nin ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.

 BAYERN MÜNİH - LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

BAYERN MÜNİH - LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Lazio, sahasında Bayern Münih'i 1-0 mağlup etmişti. 


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