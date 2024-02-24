Bayern Münih - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında sahasında Leipzig ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 11:26
Bayern Münih - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 23. hafta heyecanı yaşanıyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, sahasında Marco Rose'un ekibi Leipzig ile karşı karşıya gelecek.

BAYERN MÜNİH - LEİPZİG MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

BAYERN MÜNİH - LEİPZİG HANGİ KANALDA?

Alman hakem Sascha Stegemann'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Bayern Münih, ligde oynadığı son maçta Bochum deplasmanından 3-2'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Leipzig ise sahasında karşılaştığı Borussia Mönchengladbach'ı 3-0 mağlup etmişti.   


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