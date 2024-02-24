Bayern Münih - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında sahasında Leipzig ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 23. hafta heyecanı yaşanıyor.
Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, sahasında Marco Rose'un ekibi Leipzig ile karşı karşıya gelecek.
BAYERN MÜNİH - LEİPZİG MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
BAYERN MÜNİH - LEİPZİG HANGİ KANALDA?
Alman hakem Sascha Stegemann'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Bayern Münih, ligde oynadığı son maçta Bochum deplasmanından 3-2'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Leipzig ise sahasında karşılaştığı Borussia Mönchengladbach'ı 3-0 mağlup etmişti.
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