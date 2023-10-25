Bayern Münih maçı sonrası... Mauro Icardi'den flaş paylaşım!

Yayınlanma: 25.10.2023 - 11:31

Güncelleme: 25.10.2023 - 11:31

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Icardi, paylaşımında Galatasaray'da çok mutlu olduğunu belirtti.

Arjantinli yıldızın paylaşımı şu şekilde:

"Günaydın Aslanlar. Şampiyonlar Ligi'nde en iyilerin yarıştığı böylesine önemli bir Avrupa maçında alınan mağlubiyetten sonra sessiz kalmak ve işimize bakmak kolay olurdu.

Ama bugün herkese burada olduğum için ne kadar mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Dünkü sonuca rağmen bu takımla ne kadar gurur duyduğumu anlatamam. Her anımda, her maçta insanların sevgisine fazlasıyla minnettarım.

Bu projeye inanıyorum ve bu kulübe büyük zaferler kazandıracağından eminim, çünkü projenin arkasında duran çalışanların her biri yürekten ve tutkuyla en iyisini veriyor."

Icardi'nin paylaşımında kullandığı fotoğraf şu şekilde: