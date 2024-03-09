Bayern Münih - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 25. hafta karşılaşmasında sahasında Mainz ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 25. hafta heyecanı yaşanıyor.
Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, sahasında Bo Henriksen'in ekibi Mainz ile karşı karşıya gelecek.
BAYERN MÜNİH - MAİNZ MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
BAYERN MÜNİH - MAİNZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Patrick Ittrich'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 1'den naklen yayımlanacak.
Bayern Münih, ligde oynadığı son maçta Freiburg deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.
Mainz ise sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalmıştı.
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