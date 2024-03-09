Bayern Münih - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 25. hafta karşılaşmasında sahasında Mainz ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 11:13
Bayern Münih - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 25. hafta heyecanı yaşanıyor. 

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, sahasında Bo Henriksen'in ekibi Mainz ile karşı karşıya gelecek.

BAYERN MÜNİH - MAİNZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

BAYERN MÜNİH - MAİNZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Patrick Ittrich'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 1'den naklen yayımlanacak.

Bayern Münih, ligde oynadığı son maçta Freiburg deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. 

Mainz ise sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalmıştı.  


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