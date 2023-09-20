Bayern Münih - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında kendi sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2023 - 09:52
Bayern Münih - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United'ı konuk edecek.

BAYERN MÜNİH - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

BAYERN MÜNİH - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'da oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kalmıştı.

Manchester United ise İngiltere Premier Lig'de kendi sahasında Brighton'a 3-1 mağlup olmuştu.


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