Bayern Münih - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında kendi sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor.
Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United'ı konuk edecek.
BAYERN MÜNİH - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
BAYERN MÜNİH - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Bayern Münih, Almanya Bundesliga'da oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kalmıştı.
Manchester United ise İngiltere Premier Lig'de kendi sahasında Brighton'a 3-1 mağlup olmuştu.
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