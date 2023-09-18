Bayern Münih - Manchester United maçında Thomas Tuchel yok!
Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında kendi sahalarında konuk edecekleri Manchester United karşılaşmasında kulübedeki yerini alamayacak.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakipleri Bayern Münih ile Manchester United, çarşamba günü karşı karşıya gelecek.
Bayern Münih'te teknik direktör Thomas Tuchel, cezası sebebiyle Manchester United'a karşı oynanan maçta kenardaki yerini alamayacak.
KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ
Alman teknik direktör, geçen sezon Manchester City ile oynanan çeyrek final maçında kırmızı kart görmüştü.
50 yaşındaki çalıştırıcı, cezasını Manchester United maçında çekecek ve bir sonraki hafta Kopenhag maçında takımdaki yerini alacak.
Bayern Münih'te Tuchel'in yardımcıları, Zsolt Löw, Anthony Barry ve Arno Michels'den biri yedek kulübesinde oturacak.
A Grubu'nun ilk iki haftalık programı şu şekilde:
20 Eylül Çarşamba
19.45 Galatasaray - Kopenhag
22.00 Bayern Münih - Manchester United
3 Ekim Salı
22.00 Kopenhag - Bayern Münih
22.00 Manchester United - Galatasaray
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