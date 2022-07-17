Bayern Münih, Matthijs de Ligt transferi için Juventus ile anlaştı
Bundesliga ekibi Bayern Münih, De Ligt transferi konusunda Serie A takımlarından Juventus ile anlaşma sağladı.
Bundesliga ekibi Bayern bonuslarla birlikte 50 milyon Euroluk bir ücret karşılığında golcüsü Robert Lewandowski'nin Barcelona'ya transferini onayladı.
Bu anlaşma yapıldıktan sonra, Bavyera kulübü gözünü Juventus'un savunmacısı Matthijs de Ligt'a dikti.
Sport1'de yer alan haberlere göre, Bavyera ekibi, Hollandalı futbolcu ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.
"GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"
Oliver Kahn, 22 yaşındaki oyuncu hakkında gelen soruya ise "Matthijs de Ligt ile görüşmelerimiz devam ediyor. Oyuncunun, takımımıza gelmeyi istediğini söyleyebilirim. Daha fazla görüşme yapacağız sonra nasıl gideceğine bakacağız" şeklinde yanıt vermişti.
İki kulüp arasında transfer görüşmeleri devam ederken Juve, de Ligt için 75 milyon Euro talep ediyor.
2019'da 85.5 milyon Euro karşılığında Ajax'tan transfer edilen yıldız oyuncu, takımı adına 117 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.
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