Bayern Münih, Matthijs de Ligt'i renklerine bağladı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Hollandalı savunma oyuncusu Matthijs de Ligt'i kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2022 Salı, 22:31
Bayern Münih, Matthijs de Ligt'i renklerine bağladı
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Bayern Münih, Hollandalı Matthijs de Ligt'i transfer etti.

Alman temsilcisinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Juventus takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Altyapısından yetiştiği Ajax'tan 2019 yılında Juventus'a transfer olan Matthijs de Ligt, siyah-beyazlı takımla üç sezonda 117 maça çıktı ve 8 gol attı.

Bavyera temsilcisi yaz transfer döneminde Sadio Mane, Ryan Gravenberch ve Noussair Mazraoui'yi renklerine bağlamıştı.


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