Bayern Münih'ten Cristiano Ronaldo açıklaması

Alman kulüp Bayern Münih’in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, takımla adı geçen Cristiano Ronaldo'yu transfer etmeyeceklerini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 18:49
Bayern Münih'ten Cristiano Ronaldo açıklaması
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Bayern Münih Sportif Diretkörü Hasan Salihamidzic, transferde adı geçen Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu.

Salihamidzic, "Cristiano Ronaldo'ya, kariyerine ve yaptıklarına çok büyük saygı duyuyorum ama onu transfer etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan Portekizli yıldızın adı Paris Saint-Germain ve Chelsea ile de anılıyor.


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