Bayern Münih - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Bayern Münih, EuroLeague'in 16. haftasında sahasında Monaco ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2023 - 12:21
Bayern Münih - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
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Almanya ekibi Bayern Münih, THY EuroLeague'in 16. hafta maçında sahasında Fransa'nın Monaco ekibiyle karşılaşacak.

BAYERN MÜNİH - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?

Astroballe Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 22.30'da başlayacak.

BAYERN MÜNİH - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

Bayern Münih, oynadığı son karşılaşmada sahasında Anadolu Efes'i 86-71 mağlup etmişti. 

Monaco ise sahasında Panathinaikos'a 91-90 mağlup olmuştu. 


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