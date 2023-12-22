Bayern Münih - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Bayern Münih, EuroLeague'in 16. haftasında sahasında Monaco ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:30'da başlayacak.
Almanya ekibi Bayern Münih, THY EuroLeague'in 16. hafta maçında sahasında Fransa'nın Monaco ekibiyle karşılaşacak.
BAYERN MÜNİH - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?
Astroballe Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 22.30'da başlayacak.
BAYERN MÜNİH - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.
Bayern Münih, oynadığı son karşılaşmada sahasında Anadolu Efes'i 86-71 mağlup etmişti.
Monaco ise sahasında Panathinaikos'a 91-90 mağlup olmuştu.
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