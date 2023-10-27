Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i devirdi
THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bayern Münih'i 76-67 yendi.
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında, deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibini 76-67 yendi.
Fenerbahçe Beko'nun Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.
Bayern Münih'in ise ligde 2 galibiyet ve 3 yenilgisi var.
Salon: BMW Park
Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Jordi Aliaga (İspanya), Nick Van Den Broeck (Belçika)
Bayern Münih: Weiler-Babb 5, Francisco 11, Edwards 6, Weidemann, Giffey, Bonga 8, Bolmaro 6, Obst 9, Ibaka 9, Booker 9, Gillespie 4
Fenerbahçe Beko: Calathes 4, Guduric 14, Pierre 6, Hayes-Davis 9, Motley 9, Wilbekin 17, Papagiannis 8, Biberovic, Dorsey 5, Sestina 4
1. Periyot: 20-19
Devre: 38-41
3. Periyot: 47-55
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