Milli takıma veda etmişti: Manuel Neuer'den emeklilik iddialarına yanıt!
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in Alman kalecisi Manuel Neuer, hakkında çıkan emeklilik iddialarını yalanladı.
Bayern Münih'in 38 yaşındaki Alman bekçisi Manuel Neuer, kısa zaman önce milli takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı. Bunun üzerine tecrübeli eldivenin futbolu bırakacağı yönünde de çok sayıda iddia ortaya konuldu.
Manuel Neuer, bir açıklama yaparak emeklilik iddialarını yalanladı.
NEUER'DEN EMEKLİLİK YANITI
Yıldız kaleci yaptığı açıklamada, "Emeklilik için şu an bir karar vermedim. Eğer başarılı olursa ve eğlenmeye devam ediyorsam kariyerime devam edeceğim. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Kariyerinde 782 maça çıkan başarılı eldiven, 354 maçta kalesini gole kapatırken, 669 gole de engel olamadı.
Spor Haberleri
- Rus ve Çinli yüzücüler boğulma tehlikesi atlattı
- Olimpiyat sporlarına dikkat çektiler
- Asist Sacha Boey'dan galibiyet Bayern Münih'ten!
- Kenan Karaman'ın çabası Schalke'ye yetmedi!
- İngiliz pilottan Vertsappen'e dev fark!
- Newcastle United deplasmanda 1 puanı kaptı
- Chelsea deplasmanda gol oldu yağdı!
- Fransız golcüden Suudi Arabistan kararı!
- UEFA'dan Türk hakeme görev!
- 10 kişi kalan Feyenoord puanı kurtardı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Christoph Daum hayatını kaybetti
- Fikirlere açık ama 'bir şartı' var
- 'Bir gece uyurken her şeyiniz gidebilir...'
- İş Bankası Genel Müdürü faiz indirimi için tarih verdi
- Uygun fiyata gaspçı aranıyor
- Hazırlanan kitapçık iktidarın niyetini ortaya koydu
- İmamoğlu'nun danışmanından Erdoğan'a çağrı
- Şimşek açıkladı: 700 bin kişiye ceza yolda
- İsrail'den Lübnan'a saldırı: Hizbullah karşılık verdi
- 1 kişi öldü, bazı yurttaşlar 'mahsur kaldı'