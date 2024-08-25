Milli takıma veda etmişti: Manuel Neuer'den emeklilik iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 25.08.2024 - 17:48

Güncelleme: 25.08.2024 - 17:48

Bayern Münih'in 38 yaşındaki Alman bekçisi Manuel Neuer, kısa zaman önce milli takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı. Bunun üzerine tecrübeli eldivenin futbolu bırakacağı yönünde de çok sayıda iddia ortaya konuldu.

Manuel Neuer, bir açıklama yaparak emeklilik iddialarını yalanladı.

NEUER'DEN EMEKLİLİK YANITI

Yıldız kaleci yaptığı açıklamada, "Emeklilik için şu an bir karar vermedim. Eğer başarılı olursa ve eğlenmeye devam ediyorsam kariyerime devam edeceğim. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 782 maça çıkan başarılı eldiven, 354 maçta kalesini gole kapatırken, 669 gole de engel olamadı.