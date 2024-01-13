Bayern Münih, Ozan Kabak'lı Hoffenheim'a acımadı!
Milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Hoffenheim, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih'e 3-0 mağlup oldu.
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Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Thomas Tuchel'in ekibi Bayern Münih ile Pellegrino Matarazzo yönetimindeki Hoffenheim karşı karşıya geldi.
Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih 3-0 kazanırken goller; 18 ve 70. dakikalarda Jamal Musiala, 90. dakikada ise Harry Kane'den geldi.
HOFFENHEİM 10 KİŞİ KALDI
Hoffenheim'da milli oyuncu Ozan Kabak 90 dakika sahada kalırken, Grischa Prömel 74. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Bayern Münih puanını 41'e yükseltirken, Hoffenheim 24 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih evinde Werder Bremen'i ağırlarken, Hoffenheim deplasmanda Freiburg'a konuk olacak.
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