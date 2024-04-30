Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.
Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.
BAYERN MÜNİH - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
BAYERN MÜNİH - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Clément Turpin'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Arda Güler, İtalyan hocanın görev vermesi halinde karşılaşmada forma giyebilecek.
Bayern Münih, bir önceki turda karşılaştığı Arsenal'ı iki maçın toplamında 3-2 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.
Real Madrid ise Manchester City'yi penaltılarda 4-3 mağlup ederek yarı final bileti alan ekip olmuştu.
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