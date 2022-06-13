Bayern Münih Ryan Gravenberch’i transfer etti
Bayern Münih uzun süredir istediği Ryan Gravenberch'i renklerine bağladı. Alman ekibi, Hollanda devi Ajax'la 18.5 milyon Euro + bonuslar karşılığında el sıkıştı.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Ajax’tan Ryan Gravenberch’i transfer ettiğini duyurdu.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Hollanda Milli Takımı oyuncusu Gravenberch ile 2027’ye kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı aktarıldı.
Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Kahn, birçok Avrupalı kulübün bu oyuncuyu transfer etmek istediğini belirterek, Gravenberch’in en yüksek seviyede gelişmek istediği için Bayern Münih’i seçtiğini ifade etti.
Servus, @RGravenberch!— FC Bayern München (@FCBayern) June 13, 2022
https://t.co/kJSAJoQcPf#ServusGravenberch #MiaSanMia pic.twitter.com/WE2xnwNbzU
Gravenberch de Bayern Münih’ten teklif geldiğinde çok fazla düşünmek zorunda kalmadığını aktararak, "Bayern Münih en büyük kulüplerden biri. Dünyadaki oyuncular bu kulüp için oynamak istiyor. Şampiyonluklar kazanmak için Münih’e geliyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Ajax'ın altyapısında yetişen ve daha sonra 16 yaşında 2018-2019 sezonundan itibaren profesyonel takımda forma giymeye başlayan Gravenberch, 103 maçta 12 gol attı.
Ajax ile 3 kez lig şampiyonluğunu ve iki kez kupayı kazanan Gravenberch, 10 kez forma giydiği Hollanda Milli Takımı’nda 1 gol kaydetti.
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