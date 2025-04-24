Bayern Münih, Sacha Boey için kararını verdi!

Yayınlanma: 24.04.2025 - 13:51

Güncelleme: 24.04.2025 - 13:51

Galatasaray'ın Bayern Münih'e 30 milyon Euro gibi rekor bir bedelle gönderdiği Sacha Boey, Alman devinde istediğini bulamadı.

Yaşadığı sakatlıklar ve beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle Bayern Münih'te düzenli forma giyemeyen Sacha Boey, Alman devinde gözden düştü.

Bayern Münih sezon sonunda Sacha Boey ile vedalaşma planları yaparken, Fransız sağ bekin bonservisi de belirlendi.

NTV Spor'un Bild'den aktardığı habere göre Bayern Münih, Sacha Boey için ödediği 30 milyon Euro'yu geri almayı pek olası görmüyor.

Oyuncunun an itibarıyla değerinin 18 milyon Euro olduğu hatırlatılırken, Bayern Münih'in Sacha Boey'i bu civarda bir rakama satmaktan mutluluk duyacağı ifade edildi.

Bu sezon 14 maça çıkıp sadece 585 dakika süre alabilen Sacha Boey, 2 asistlik skor katkısı verdi.