Ocak ayında olmadı, gözler yaz transferinde... Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!

Yayınlanma: 11.04.2025 - 17:58

Güncelleme: 11.04.2025 - 17:58

Galatasaray, geçen sezon 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Bayern Münih’e sattığı eski oyuncusu Sacha Boey için yaz transfer döneminde bir hamle yapabilir.

Alman ekibinde bugüne kadar sadece 15 maçta forma giyebilen sağ bek oyuncusu, yaşadığı sakatlıkların ardından bir türlü takımdaki yerini sağlama alamadı.

Transfermarkt'ın gazeteci Martin Volkmar’ın haberinden aktardığına göre; Galatasaray, Sacha Boey’i ocak ayında kiralık olarak kadrosuna katmak istedi ancak Bayern yönetimi özellikle sportif direktör Christoph Freund, kadro derinliğini korumak adına bu teklifi geri çevirdi.

Haberde ayrıca Boey’in Bayern’de kendini kanıtlamak istediği belirtildi. Türkiye’de, Boey’in Bayern’e transferinden sonra yaşadığı performans düşüşü açıklanamaz bulunurken, Galatasaray cephesinin Fransız oyuncunun yeteneklerinden hala emin olduğu ve yaz transfer döneminde yeni bir girişimde bulunabileceği vurgulandı. Bu kez Bayern’in de bir ayrılığa karşı çıkmasının pek olası olmadığı ifade edildi.

Sacha Boey’in Galatasaray’dan ayrılmasının ardından sağ bek mevkisi için Serge Aurier, Elias Jelert ve Przemyslaw Frankowski gibi isimler transfer edildi ancak Galatasaray bu bölgeden istediği verimi alamadı. Bu mevkide en çok forma giyen isim Kaan Ayhan oldu. Zaman zaman Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai de burada görev aldı.

BOEY'İN DURUMU FRANKOWSKİ'YE BAĞLI

Kiralık olarak kadroya katılan Frankowski’nin sezon sonunda bonservisi alınmazsa, Galatasaray Boey’in durumunu yeniden değerlendirecek.

Tabii burada Boey’in yeniden beş büyük ligden ayrılarak Süper Lig’e dönme isteği de önemli bir faktör olacak. Boey, Galatasaray formasıyla daha önce çıktığı 83 maçta 4 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.