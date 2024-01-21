Bayern Münih sahasında ağır yara aldı!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, sahasında Werder Bremen'e 1-0 yenildi ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 20:01
Bayern Münih sahasında ağır yara aldı!
Abone Ol google-news

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Bayern Münih ile Werder Bremen karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Werder Bremen 1-0'lık skorla kazandı.

Werder Bremen'e galibiyeti getiren golü 59. dakikada Mitchell Weiser kaydetti.

3 maçlık galibiyet serisi sona eren Bayern Münih, bu mağlubiyetle birlikte zirve yarışında ağır yara aldı. 1 maçı eksik Bavyera devi, Leverkusen'in 7 puan gerisinde kaldı. Werder Bremen ise 3 maçın ardından kazandı ve puanını 20'ye çıkardı.

Bayern Münih, gelecek hafta Union Berlin'i ağırlayacak. Werder Bremen ise evinde Freiburg ile karşılaşacak.


Bayern Münih haberleri Bundesliga haberleri werder bremen haberleri

İlgili Haberler

Almanya ve Bayern Münih efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti

Almanya ve Bayern Münih efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
Bayern Münih, Ozan Kabak'lı Hoffenheim'a acımadı!

Bayern Münih, Ozan Kabak'lı Hoffenheim'a acımadı!
Bayern Münih, Franz Beckenbauer'i andı

Bayern Münih, Franz Beckenbauer'i andı

En Çok Okunan Haberler