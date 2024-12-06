Bayern Münih sahasında Baskonia'yı yendi!

THY EuroLeague'in 14. haftasında Bayern Münih evinde Baskonia'yı 94-80 mağlup etti.

Bayern Münih sahasında Baskonia'yı yendi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2024 - 09:51

THY EuroLeague'in 14. haftasında Bayern Münih evinde Baskonia'yı 94-80 mağlup etti.

Bu sonuçla Bayern Münih 9. galibiyetini alırken Baskonia ise 8. yenilgisini yaşadı.

Bayern Münih'de Carsen Edwards 27 sayı – 2 ribaunt, Andreas Obst 18 sayı – 2 asist, Devin Booker 18 sayı – 5 ribaunt – 5 asist, Nick Weiler-Babb 9 sayı – 6 asist – 5 ribaunt, Johannes Voigtmann 8 sayı – 4 ribaunt ile oynadı.

Baskonia'da Markus Howard 19 sayı – 1 asist, Chima Moneke 25 sayı – 11 ribaunt, Tadas Sedekerskis 10 sayı – 3 ribaunt, Sander Raieste ve Trent Forrest 6 sayıyla mücadele etti.


Etiketler: #Bayern Münih #Baskonia #thy euroleague

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