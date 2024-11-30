Kızılyıldız, Bayern Münih'i farka boğdu!
THY EuroLeague'in 12. haftasında Kızılyıldız evinde Bayern Münih'i 101-77 mağlup etti.
THY EuroLeague'in 12. haftasında Kızılyıldız evinde Bayern Münih'i 101-77 mağlup etti.
Bu sonuçla Kızılyıldız 6. galibiyetini alırken Bayern Münih ise 4. yenilgisini yaşadı.
Kızılyıldız'da Filip Petrusev 25 sayı – 5 ribaunt, Mike Daum 16 sayı – 5 ribaunt, Ognjen Dobric 15 sayı – 3 asist, Nikola Kalinic 10 sayı – 5 ribaunt, Yago dos Santos 8 sayı – 2 ribaunt, Branko Lazic 5 sayı – 1 top çalma, Luka Mitrovic 6 sayı – 3 ribaunt ile oynadı.
Bayern Münih'de Devin Booker 14 sayı – 5 ribaunt, Shabazz Napier 11 sayı – 3 ribaunt, Andreas Obst 8 sayı – 5 ribaunt, Oscar Da Silva 8 sayı – 5 ribaunt, Danko Brankovic 5 sayıyla oynadı.
Bayern Münih'de milli temsilcimiz Onuralp Bitim 24 dakika süre bulduğu maçı 13 sayı – 2 ribaunt – 1 top çalma ile tamamladı.
Etiketler: #Bayern Münih #Kızılyıldız #thy euroleague
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